Полицията и прокуратурата дадоха огромна пресконференция относно случаите „Петрохан“ и „Околчица“, които потресоха България и дни наред това е основна тема.

Освен всички данни, ясни до момента, по разследването на смъртта на шестимата души, беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага. Част от тях са правили запис, единствено когато са засичали движение - на хора, животни, превозни средства.

Доклад на МВР разкрива структурата на сдружението на Калушев и сигналите срещу него

Полицията е иззела записите от шест камери.

Бяха показани видеа както от деня на смъртта на тримата в хижата, така и от дни преди това. Разследващите подчертаха, че на тях се забелязва йерархично поведение в групата, живяла в хижата - виждат се ритуални посрещания на Ивайло Калушев и хората с него, поклони до земя, коленичене и отправяне на благодарствени и ритуални послания. На записите се вижда и кога свидетелят, който е подал сигнал за пожара в хижата, отива на място, вижда се и кога пристига полицията.

Не е имало други хора при хижа „Петрохан“ в нощта, в която там са загинали трима души, каза заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова. По думите ѝ дейността на Ивайло Калушев през годините - както в България, така и в Мексико, се разследва от прокуратурата.

„Камерите са се включвали и при пожара. За съжаление, част от устройствата са унищожени, а други въобще не са работили. На два от иззетите записи се вижда нещо, което е ключово за отношенията в групата. А именно - наличието на йерархия, като безспорният лидер е Ивайло Калушев”, посочи Николова.

Нова мистерия по случая „Петрохан“: Оцелели ръкописи, прокълната къща и странно пътуване

Доказателствата сочат: При Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство

Тримата мъже, намерени мъртви в хижата край "Петрохан", са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство, каза още прокурор Николова. По думите ѝ основният въпрос е какъв е мотивът за това престъпление.

„Това е изключително тежък и сложен случай, с какъвто лично аз не съм се сблъсквала в своята 30-годишна практика в прокуратурата и следствието. Работим по всички възможни версии”, каза още тя.

Ще има резултати до дни от проверката за разрешителните за оръжия на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков, каза директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Захари Васков и обясни, че 16 позиции с разрешителни за оръжия не означава 16 оръжия.

Позициите включват ловни пушки, осем огнестрелни оръжия, пет цеви и два заглушителя, които са с режим на допълнително анексиране. Оръжията се придобиват след издаване на съответното разрешително.