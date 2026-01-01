Илияна Йотова официално стана първата жена президент на България. В продължение на близо два мандата тя бе вицепрезидент и стоеше до президента Румен Радев, но с оставката му дойде и възможостта тя да стане държавен глава до края на мандата - 21 януари 2027 г.

На 19 януари, с извънредно обръщение към нацията, Румен Радев обяви, че подава оставка. Така Десислава Радева също вече не е първа дама. За първи път в историята на България имаме жена президент.

Кой е мъжът на президента Илияна Йотова?

Съпругът на президента Илияна Йотова е известна личност, но не в политическите среди.

Проф. д‑р Андрей Йотов е уважаван ортопед‑травматолог и ръководител на клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Макар че ще бъде видим до президента при официални събития и публични прояви, той няма да придобие формални държавни правомощия или политическа власт.

От журналистиката през БСП до първата жена президент: Коя е Илияна Йотова

Проф. Йотов завършва медицина в София през 1983 г. Придобива специалност по ортопедия и травматология през 1991 г.

Работил е като участъков лекар в Здравна служба гр. Обзор, научен сътрудник в Секцията по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", завеждащ Клинично отделение в III-та клиника по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", началник на II-ра клиника по ортопедична травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

УМБАЛ Софиямед

От 2006 г. е началник на Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. А от 2016 г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед". В периода 2013 – 2016 г. е президент на Българското научно дружество по ортопедия и травматология. От 2016 година е Национален консултант по ортопедия и травматология.

Автор и съавтор в над 240 научни труда, включително два дисертационни труда – „Закрита застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза при нестабилни диафизарни фрактури на фемура“ и „Оперативно лечение при проблемни фрактури на таза и ацетабулума“, участва в четири монографии, има над 120 публикации у нас и в чужбина.

Двамата имат един син - Мартин и се радват на внук, който носи името Максим.