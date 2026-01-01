В понеделник, 19 януари, президентът Румен Радев обяви, че подава оставка чрез извънредно обръщение към нацията. Новината предизвика вълна от политически коментари, които вече втори ден не стихват.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира оставката на президента Румен Радев чрез пост във фейсбук във вторник сутрин.

"Румен Радев обяви своето влизане на партийния политически терен, където ще се конкурира за доверие и гласове с останалите партии. Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане. Ние от компромисите сме си научили уроците и сме разбрали грешките си. И от това сме по-силни и подготвени за битката с модела, олицетворяван в момента от Пеевски и Борисов, който обаче изчаква следващия си господар, ако не бъде институционално демонтиран", пише Божанов.

"Избирателите могат да са напълно сигурни, че ние няма да отстъпим от най-важните приоритети и ще гарантираме тяхното изпълнение: институционалното демонтиране на модела на завладяната държава и гарантиране на европейския път на България и повишаване на колективната сигурност на Европейския съюз в лицето на множество външни заплахи.

"Знаем как да не отстъпваме от най-важните приоритети - много хора ни критикуваха, когато бяхме на масата на преговорите миналата зима, но ние бяхме там точно в името на тези цели. И когато срещу първата точка имаше съпротива, а за втората имаше неувереност, това значеше, че нямаме място в управлението - управление, което след това беше свалено от протестите, организирани по наша инициатива. Затова разчитаме на всички, които искат да заложат на тези две условия едновременно, да ни дадат необходимата парламентарна сила да ги наложим", пише още той.

По думите му речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект, но вместо това той е избрал бланкетния популизъм.

"Но отвъд лозунгите, дяволът е в детайлите - детайли, които имаме: разписани мярка по мярка, реформа по реформа, законопроект по законопроект. И най-важното - имаме смелостта да ги изпълним, когато репресивният апарат на задкулисието вдигне дулата си срещу нас", заключи той.

Лидерът на „Изправи се. БГ“ Мая Манолова също коментира оставката на президента.

Протестите показаха, че е време статуквото да бъде демонтирано и целите, които си поставихме през 2020 г., да бъдат изпълнени. Човекът, който може да доведе битката до успешен край, е Румен Радев. Успех на Румен Радев! Успех на новия български президент Илияна Йотова, написа тя.

Деница Сачева от ГЕРБ

Докато в летенето е важен пилотът, в политиката е екипът. Това каза пред журналисти Деница Сачева от ГЕРБ, която коментира оставката на президента Румен Радев.

ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността, посочи още тя.

"Вчерашното изявление на господин Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил, така че е трудно да направим съдържателен коментар. Искам само да ви припомня, че тогава, когато бяха консултациите, аз се явих при него и казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказват кой може и кой не може всъщност да работи за България", заяви Сачева.

Твърде много хипотези има в този въпрос. Нека да видим първо какъв е този политически проект, както вече казах. Нека да видим с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции с различни политически субекти. Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашото членство в еврозоната, защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика. И това ще бъдат нашите теми. Нашите теми ще бъдат икономика, инвестиции, инновации. Това, което ни интересува, това, което можем и това, което сме доказали, че знаем как да направим, посочи още тя.

Попитана как вижда посланието на президента Радев, който каза, че българите се нуждаят от нов обществен договор, тя отговори:

"Всеки вижда това, което иска в това изявление, така че наистина към автора на този апел трябва да обърнем и нашите въпроси. Какво се има предвид под нов обществен договор? Защото звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на господин Радев по отношение на управлението на България. Дали говорим за това ще се запази ли парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република. Какво се има предвид под понятието нов обществен договор и какво всъщност се предлага на българските граждани. И най-вече, докато в летенето важен обикновено е пилота, в политиката важен е и екипът. Така че нека да видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. В последните 9 години видяхме различни варианти за екипи на господин Радев, различни политически субекти, които той се опита да вкара в българската политика. Сега, когато той лично ще излезе на терен, наистина с интерес следим какво ще е продължението на тази реч", обясни Сачева.

ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около тези стълбове, които очертах, свързани със силната икономика. Разчитаме на всички наши членове, симпатизанти. Разчитаме, разбира се, и на периферия. Разчитаме на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици. На това разчитаме ние. А що се отнася до господин Радев, ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на господин Радев да се бори с реалността, заключи тя.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира на брифинг оставката на Румен Радев като президент. "Излизането на Радев на политическия терен дава реален избор на българските граждани да изберат в каква България искат да живеят", допълни той.

По думите му кой път ще поеме страната, зависи изцяло от българските граждани. Той обяви, че има няколко въпроса пред Радев. "Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон в ЕС", запита Василев.

"Радев каза, че е за 100% машинно гласуване, по време на кабинета "Денков", когато машинното гласуване бе саботирано, той не позволи да бъде сменен шефът на ДАНС, защо", запита Василев.

Той попита още как трябва да изглежда системата на здравеопазването, образованието, ще се присъедини ли съм позицията да се запази текущата данъчната система.

"Всички български граждани вече имат ясна алтернатива, извинения да не се гласува - няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България", каза още Василев.