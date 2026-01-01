Държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че подава оставка като президент на България. Това предизвика вълна от политически реакции.

Президентът Румен Радев подава оставка

ПП-ДБ

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза пред медиите в кулоарите на парламента Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в коментар за оставката на държавния глава и в отговор на въпроса дали от ПП-ДБ виждат допирни точки с него или по-скоро червени линии.

По думите й всеки, който има желание и може да разговаря с тях, първо трябва да се определи по двата репера – антимоделът „Борисов-Пеевски“ и проевропейска България.

Йорданова посочи, че слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

„Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която работи за разграждането на модела „Борисов-Пеевски“, на завладяната държава и също така отстояваме силна България, в силна Европа, изцяло силно проевропейски път“, добави тя.

Непрекъснато ще ни питат: „Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?“ Нека кажа ясно: Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела „Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена. Това написа лидерът на ДБ Ивайло Мирчев по повод оставката на президента Румен Радев.

"Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО. България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа.

Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове, написа той и добави: От нас може да се очаква това. Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект.

"Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност. Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела „Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа. Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!", написа още Ивайло Мирчев.

„Възраждане“

С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати, ако има смелост да се яви, разбира се. Това написа във Facebook профила си лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след изявлението на президента Румен Радев, че утре ще депозира оставка.

„Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ коментира акцент в речта на Радев.

„Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с „Време ни е за Възраждане“, пише Костадинов.

„Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на „Възраждане“, отбелязва още Костадинов.

БСП

"БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", каза вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров във Facebook.

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората“, добавя Зафиров в публикацията си.

ИТН

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира обръщението на президента във Фейсбук.

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа Трифонов.

Борис Бонев

Това, което всички очакваха от поне година се случи - Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да - Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е "както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин. Това заяви в своя позиция председателят на „Спаси София“ Борис Бонев.

„Безпрецедентните протести от последните седмици ясно показаха, че българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички. На фона на глобалните кризи и икономическите сътресения, България не може повече да изглежда нелепо: парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи. Време е да се работи“, каза той.



„Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти. В противен случай, темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява. Ние настояваме преди кампанията, София да се изчисти, вместо софиянци да бъдат жертви на предизборни борби до края на март“, допълни Бонев.



И се обърна към президента в оставка. „Позволявам си и едно лично послание към г-н Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия“, заключи Борис Бонев.

Кристиан Вигенин

„Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар. Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова, не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха“ – с тези думи реагира на оставката на държавния глава Кристиан Вигенин.

МЕЧ

Реакция дойде и от лидера на МЕЧ Радостин Василев.

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник", написа във Фейсбук лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев. В публикацията той пожелава на Радев мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", подчертава Василев.



"Няма време за губене, време е за мъже", завършва публикацията.

Ивелин Михайлов

"Поздравявам и приветствам Румен Радев за смелото решение да влезе в политиката, защото като българи имаме един дълг към нашите отци", заяви във видеообръщение във Фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Имаме хилядолетна история, много славна с много моменти, които са променили хилядолетната история. "Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея", изтъкна Михайлов.

"Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата, подчерта лидерът на "Величие". Искам само едно нещо да му напомня - да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасение на България зависи от хората, с които ще го правим и хората, за които ще го правим", заяви още Ивелин Михайлов.

Очакваме мъдри решения и сме готови да подкрепяме всеки един, който се бори наистина за една чиста и свята република, завърши той.