Безпрецедентна ситуация в политическия живот на страната ни - държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че подава оставка като президент на България. По Конституция Илияна Йотова поема президентството оттук нататък.

Какво следва след оставката на Румен Радев

„Преди девет години ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките, разбира се, на своите правомощия, държавният и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България“, започна речта си Радев.

Той поиска прошка и благодари на хората за търпението.

„Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки. Съзнавам какво не успях да свърша, но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за това мое решение“, посочи той.

Радев направи една ретроспекция на изминалите години и посочи критичните точки.

„В тези девет години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и на Еврозоната - един хоризонт още в края на 90-те години. Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на два пъти заляха площадите? Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност“, попита той.

„Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел - той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите - кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание, говорят от името на правителството в присъствието на премиера, заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво и техни ортаци, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирният живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним въпреки техните провокации“, допълни президентът Радев.