Първият президент на Република България – Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава. Той направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че прекратява предсрочно мандата си.

Вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова, която той обяви, че ще стане първата жена президент на България.

Кой е Румен Радев?

Румен Георгиев Радев е български военен летец и държавник, пети президент на Република България, избран през 2016 г. и преизбран за втори мандат през 2021 г. Той е роден на 18 юни 1963 г. в град Димитровград.

Завършва Математическата гимназия „Иван Вазов“ в родния си град, след което поема по пътя на военната кариера. През 1987 г. завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност „летец-пилот“.

Кариерата му във Военновъздушните сили се развива последователно и възходящо. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ, а по-късно и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София. Радев е пилот с над 1400 летателни часа, като лети на различни типове самолети, включително МиГ-29. Придобива квалификация „летец първи клас“ и заема редица командни длъжности.

През 2014 г. е назначен за командир на Военновъздушните сили на България с чин генерал-майор, а впоследствие е произведен в генерал-лейтенант. Като командир на ВВС Радев нееднократно изразява публично позиции, свързани с отбранителните способности на страната и състоянието на армията.

През 2016 г. подава оставка като командир на ВВС и влиза в политиката. Кандидатира се за президент с подкрепата на Българската социалистическа партия и печели президентските избори на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ. Встъпва в длъжност на 22 януари 2017 г.

Като държавен глава Румен Радев се позиционира като критик на изпълнителната власт, застъпник на върховенството на правото, институционалния баланс и борбата с корупцията. В периода 2021–2023 г. назначава няколко служебни правителства на фона на продължителна политическа криза и поредица от предсрочни парламентарни избори.

През 2021 г. Радев е преизбран за втори мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, отново след победа на балотаж. Вторият му мандат преминава в условията на сложна вътрешнополитическа динамика, войната в Украйна и ключови геополитически процеси.

Румен Радев е женен и има две деца. Владее английски и руски език. Обществено се възприема като една от най-влиятелните и поляризиращи фигури в българския политически живот през последното десетилетие.

Образование:

1982 г. - Математическа гимназия - гр. Хасково

1982 - 1987 г. - Висше военновъздушно училище - Долна Митрополия

1992 г. - Ескадрилен офицерски курс, „Максуел", САЩ

1994 - 1996 г. - Командно-щабна академия - ВА - „Г. С. Раковски"

2000 г. - Доктор на военните науки, област - усъвършенстване на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой

2002 - 2003 г. - Военновъздушен колеж „Максуел", САЩ

Военна кариера:

1987 - 1988 г. - младши пилот в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец;

1989 - 1990 г. - заместник-командир на звено в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец;

1990 - 1994 г. - командир на звено в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец; 1994 - 1996 г. - слушател във ВА „Г.С. Раковски";

1996 - 1998 г. - командир на ескадрила МиГ-29 в 5 иаб - Равнец;

1998 - 1999 г. - заместник-командир по летателната подготовка на 5 иаб - Равнец;

1999 - 2000 г. - заместник-командир по летателната подготовка на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2000 - 2002 г. - началник щаб на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2002 - 2003 г. - слушател във Военновъздушен колеж „Максуел", Алабама, САЩ;

2003 - 2005 г. - началник щаб на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2005 - 2009 г. - командир на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2009 - 2011 г. - заместник-началник на ВВС;

2011 г. - заместник-командир на ВВС.

Летателна информация:

Летец-пилот 1 клас

Лети на L-29; L-39, МиГ-15; МиГ-17, МиГ-21; МиГ-29; Пролетени над 1 400 часа.

Произвеждане в звания:

1987 г. - лейтенант

1990 г. - старши лейтенант

1994 г. - капитан

1997 г. - майор

2000 г. - подполковник

2003 г. - полковник

2007 г. - бригаден генерал

Ордени и награди:

Награден знак „За вярна служба под знамената" - III степен; медали и предметни награди.