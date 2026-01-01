Фолк фурията Луна Йорданова, позната повече в средите само като Луна, отново заговори за поста президент и че възнамерява да се включи в предстоящата „битка“.

Тя беше независим кандидат за държавен глава през 2021 година, а на първия тур събра повече гласове от Волен Сидеров, Валери Симеонов, кандидата на „Републиканци за България” Горан Благоев, кандидата на ВМРО Валентин Михов, Боян Расате и Светослав Витков.

След заявката на президента Румен Радев вчера, че подава оставка, днес Луна пусна публикация във фейсбук профила си, придружена от колаж с Радев на фона на президентството.

„Мили мои, дойде ли най-после моят ред? Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината. Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност? Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето“, посочва тя.

„Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота. Мили мои, въпросът вече не е дали мога. Въпросът е – готови ли сте“, казва още певицата.

Президентът Румен Радев подава оставка (ВИДЕО)

На 19 януари бяхме свидетели на безпрецедентна ситуация в политическия живот на страната ни - държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че подава оставка като президент на България.

Според Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е именно подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.