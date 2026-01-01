Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от пресцентъра на съда. За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че оставката на Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Румен Радев официално подаде оставка като президент

Той съобщи за решението си вчера в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.