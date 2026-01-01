През месец ноември 2025 г. прокуратурата в Милано официално започна наказателно разследване по делото за „човешки сафарита“ по време на сръбската обсада на Сараево. Разследването започна по данни на италианския журналист Ецио Гавацени на базата свидетелски показания и документалния филм „Сараевско сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич. Този филм разкри за чужденци, които са стреляли по цивилни граждани по време на сръбската обсада на Сараево.

В края на месец януари Общинският съвет на Сараево разреши на града да се присъедини към започнато дело в Италия за да има справедливост, да бъде разкрита истината и да има преследване на виновните.

Италианските издания „Република“ и „Кориере дела Сера“ разкриха как осемдесетгодишен шофьор на камион от провинция Порденоне, описан като ентусиаст на оръжията и самопровъзгласил се за фашист, е сред заподозрените. Той е отишъл в Босна по време на войната, за да стреля по цивилното население.

В Босна и Херцеговина прокуратурата за военни престъпления потвърди съществуването на делото, образувано след жалба, подадена през 2022 г. от бившия кмет на Сараево Бенджамина Карич. Босненските съдебни власти в момента обменят информация с Италия и Остатъчния механизъм за наказателни трибунали в Хага. Все още обаче не са повдигнати обвинителни актове.

В босненските медии случаят се разглежда предимно от историческа и правна гледна точка, докато някои граждани се питат защо съдебната система поема делото тридесет години по-късно. В Република Сръбска общественият радио- и телевизионен оператор не е казал и дума за случая от месец декември, докато в Сърбия няколко медии, близки до режима на президента Александър Вучич непрекъснато осъждат „антисръбската кампания“. Съветникът на бившия президент Борис Тадич, Небойша Кръстич, каза, че случаят „се отнася до италианци, а не до сърби“. В Хърватия вниманието е насочено повече към работата на хърватския разследващ журналист Домагой Маргетич, за когото се твърди, че е предал информация на италианската прокуратура. Според босненската прокуратура първите обвинителни актове биха могли да бъдат повдигнати тази година.