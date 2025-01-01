Прокуратурата в Милано започна разследване във връзка с така наречените „снайперисти за един уикенд“, които са действали по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. Смята се, че сред тази категория бойци е имало много италианци. Всички те са плащали, за да стрелят по цивилни, предаде Франс прес, като се позова на италиански медии и на бивш кмет на Сараево.

Според в. „Република“ разследването се води срещу неизвестно лице и е за предумишлено убийство с утежняващи вината обстоятелства. Целта на разследването е да идентифицира онези италианци, които между 1993 г. и 1995 г. са плащали, „за да си играят на война“ и да убиват беззащитни цивилни само за удоволствие.

Тези убийци са били известни и като „туристи на войната“. В по-голямата си част те са били заможни симпатизанти на крайната десница и са били запалени по огнестрелните оръжия. Те са се събирали в Триест, откъдето са били транспортирани до хълмовете около Сараево, допълва „Република“.

За да могат да участват в тези така наречени "човешки сафарита", въпросните „туристи на войната“ са плащали около 100 000 евро на ден, допълва и италианският в. „Джорнале“.

Разследването е започнало след подаване на иск от страна на италианския журналист и писател Ецио Гаванеци, с когото през август се е свързала бившата кметица на Сараево Бенямина Карич.

През 2022 г. Карич е подала жалба в Босна след излъчване на документален филм, озаглавен „Сафари Сараево“, на словашкия режисьор Мира Жупанич, който разглежда същата тема.

Според журналиста Гаванеци най-малко стотина италиански "снайперисти за един уикенд" са участвали в "човешки сафарита". Според „Джорнале“ става дума за най-малко 200 италианци, както и за други чужденци.

Карич приветства началото на разследването в Милано.

Според филма „Сафари Сараево“ и разкази на свидетели има основателно подозрение, че сред членовете на армията на Република Сръбска е имало такива, които са организирали „екскурзии“ за богати чужденци. Срещу известна сума пари тези чужденци са можели да стрелят от позиции на армията на Република Сръбска, разположени над града. Те са избивали или ранявали невинни цивилни в обсадения град. Сред жертвите е имало и деца.

По време на обсадата на Сараево (1992-1996), която е най-дългата в историята на съвременната война, 11 541 мъже, жени и деца са били убити и над 50 000 от жителите на града са били ранени от силите на босненските сърби.