"Сектите и сектантите не спират да водят война срещу Православната църква, а чрез нея – и срещу нашата българска идентичност и родова памет." Това заяви Негово високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений в свое слово, произнесено днес преди молебен за децата на България в храм „Св. св. Константин и Елена“ в село Българи, Община Царево, съобщиха от Сливенската митрополия, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова.

В обръщението си, публикувано на официалния сайт на митрополията, архиереят определя събитията, послужили като повод за молитвеното последование, като трагедия, засегнала децата чрез манипулация и внушаване на „ненормални сектантски практики“.

Митрополит Арсений изразява безпокойство, че подобни влияния се разпространяват в населени места с дълбоки традиции, за да подкопаят основите на вярата. „Ако ние не изровим от бунището на забравата българската святост, култура и вяра, децата ни ще станат роби на чужди, нехристиянски и антибългарски традиции“, заяви Сливенският владика.

Митрополитът подчерта, че Православната църква е естествен носител на християнските добродетели, а подмяната им с езотерика и модерни алтернативи застрашава моралното здраве на обществото. Като основно средство за предпазване на подрастващите той посочи системното изучаване на православната вяра и потвърди настояването на Светия Синод за въвеждане на вероучение в училищата, водено от православни учители. Според него вярата, надеждата и любовта са единствената ефикасна „противоотрова“ срещу обществените недъзи.

„Основна характерна черта на всички сектанти е, че те искат вашите деца. Те всячески им пречат да дойдат при Иисус Христос, защото ги искат за себе си“, посочи още митрополитът, цитирайки Библията. Той призова за покаяние и засилване на отговорността в нравственото възпитание на младите хора, определяйки го като единствен залoг за бъдещето на страната.

На богослужението в село Българи присъстваха кметът на Община Царево Марин Киров, кметът на селото Петър Недялков и местни жители. В молебена участваха епархийският духовен надзорник архимандрит Стефан, архиерейският наместник на Малко Търново протойерей Йордан Петков и духовници от Сливенската епархия. След края на службата митрополит Арсений предостави като личен дар Библия на всеки от присъстващите в храма миряни.

Публикуваме цялото слово без редакторска намеса:

Обични в Господа братя и сестри,

Днес тук, в село Българи – село с дух и традиции – ще отслужим молебен. Ще помолим Всеподателя от сърце и душа да се смили над децата на нашата страна и на нашата епархия и да ги запази от злото, което се преумножи.

Случилото се в Петрохан и Околчица разтърси цяла България. Няма човек, който да е останал безучастен пред лицето на тази огромна трагедия, довела до загубата на толкова човешки животи, включително и на деца. За съжаление, нишките на онази мрежа, оплела и погубила толкова души, са стигали и до това село – Българи. Какво точно се е случвало тук, може би никога няма да узнаем. Това, което обаче узнахме, е, че сред нас е имало хора, които не са се свенили да посягат на деца – да омърсяват детски душички. И забележете как се е случвало това – чрез внушаване на ненормални сектантски практики, чрез манипулиране на родители, изпаднали в моментно затруднение и подканвани да поверяват най-скъпото си – своите рожби – на лъжеучители, които, както изглежда, са се оказали просто насилници над деца.

Когато разбрах, че така нареченият „гуру“ е избрал за свой втори базов лагер именно село Българи, се запитах защо. И се запитах дали не е защото поднебесните духове на злобата са го насърчили именно в най-българското село, с най-българското име, да опита да разпространи заразата на своето сектантско лъжеучение. Дали по този начин врагът на човешкия род не е искал да подкопае основата на най-святото и най-ценното за многострадалния ни народ – неговата вяра и традиции – и то именно тук, където населението пази жива паметта за народните нрави и обичаи, за българската вяра и за несломимия дух на предците?

Сектите и сектантите не спират да водят война срещу Православната църква, а чрез нея – и срещу нашата българска идентичност и родова памет. Ако сектантите имаха силата и властта да затворят всички православни храмове, бъдете сигурни, че щяха да го направят, защото без нашата вяра ние бихме били заличени като народ. Как така гуруто избра точно село Българи, за да си изгради убежище – далеч от хорските очи, но и, както той може би си е въобразявал, далеч от Божия взор?

Объркал се е. Бог вижда всичко и навсякъде – и е виждал и него, и неговите деяния. Днес село Българи крещи като упрек към всички нас, към всички българи. Българи ли сме? За колко сребърника продадохме своята вяра и за паница леща ли подменихме българската си култура и българския дух с езотерика? Какво дадохме на децата, които Бог ни е дал? Или какво даваме днес на децата си? Дадохме им евтини заместители на всичко важно – вместо общуване – екрани; вместо хора – роботи; вместо традиции – пороци; вместо живот – смърт; вместо любов – омраза; вместо вяра – модерни лъжи. Ако ние не изровим от бунището на забравата българската святост, българската култура и българската вяра, децата ни ще станат роби на чужди, нехристиянски и антибългарски култури и традиции.

Бог вижда. Вижда злото и неправдата, вижда притеснението и сълзите, чува молитвите на всеки човек и на всяко семейство. И когато бурята от печални събития ни връхлита така, че не виждаме изход, милващата Божия десница се протяга към нас, за да ни измъкне от всяка опасност, страдание и зло. Нужно е обаче ние сами да поискаме да хванем протегнатата към нас Божия ръка – а това няма как да стане, ако не научим себе си и децата си.

Затова именно светата ни Църква години наред полага усилия да бъде въведено вероучение в българските училища. И днес, за жалост, за пореден път вкусваме от отровата, която разяжда обществения организъм – организъм, който има нужда от противоотрова. Молим да бъдем правилно разбрани: противоотровата на омразата се нарича любов; на страха – смелост; на егоизма – човеколюбие. Това са извечните християнски ценности, това са ценностите, които ни е оставил нашият Спасител и Господ, а не някой гуру или лама. По-добро и по-ефикасно средство за лечение на обществените болести от вярата, надеждата и любовта няма. По-правилен начин да се преодолява злобата от това да отвръщаш на злото с добро не е измислен. По-здрава спойка за едно общество от това да обичаш ближния си като себе си няма. Само и единствено Православната църква е пазител и носител на тези ценности. Наш дълг е да ги проповядваме ежедневно и ежечасно. Ние го правим, но не можем да го наложим със сила. Ето защо Светият синод моли, апелира и настоява в българското училище – рожба на българската Църква – нашите деца да имат възможност да изучават истините на пресветата ни вяра. Като ще подчертая нещо много важно: това вероучение да се преподава от православни учители, а не от гурута и лами.

Господ Иисус Христос е казал: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие.“ (Лука 18:16) Основна характерна черта на всички сектанти, скъпи братя и сестри, е, че те искат децата ни – искат вашите деца. Те всячески пречат на децата да дойдат при Иисус Христос, защото ги искат за себе си. А какво искат да направят с тях – надявам се, вече е станало пределно ясно на всички.

Затова ние днес ще се помолим за тях. Ще се помолим Бог да прощава на всички нас, които не сме положили достатъчна грижа и сме ги оставили на произвола на безбожни и демонични учения, които сеят разтление и смърт. А ние няма да спрем да говорим и да настояваме, че няма нищо по-ценно от нашите деца и че ако вложим всички сили и цялата си любов в нравственото възпитание на децата си, ще имаме сигурно бъдеще и светли бъднини.

Бъдете убедени в това!