Ограничено е движението в участъка от км 0 до км 26 път II-71 Силистра - Средище и по път II-21 от Силистра - Зафирово за товарни автомобили над 12 тона поради снегонавяване и снегопочистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Поради снеговалеж през нощта пътната обстановка на места в страната бе усложнена, а някои общини обявиха неучебен ден.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през нощта ще бъде ясно, а утре - с разкъсана висока облачност. Западният вятър до сутринта ще отслабне, в повечето места до тихо. На изолирани места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-ниски в местата със снежна покривка. Максимални температури - между 7° и 12°. В София минимална - около минус 4°, максимална - около 8°.