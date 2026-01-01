Отпадна ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Рожен и по път III-866 Девин-Михалково.
Това съобщи заместник-областният управител Андриян Петров.
Ограничението беше въведено по-рано заради усложнена зимна обстановка, снеговалеж и снегопочистване.
След обработка и разчистване на пътните участъци движението за всички категории моторни превозни средства е възстановено.
Остава обявеното бедствено положение в община Смолян.