На фона на предупредителните кодове за студ и вятър в страната днес, натрупалият през нощта сняг от ранни зори усложни пътната обстановка на много места в страната. Затворена е част от магистрала "Тракия", в Бургас падна огромно количество дъжд и наводни улица, а училищата в Силистра и Тутракан останаха затворени.

Над 440 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Работата продължава, но от силния вятър се образуват снегонавявания в Североизточна България и област Бургас. В момента сняг вали в 11 области, като прогнозите на метеоролозите са за постепенно спиране на снеговалежа и силен вятър.

Временно поради обилен снеговалеж и слаба видимост е ограничено преминаването на всички превозни средства в участъка между Бургас и Зимница на АМ „Тракия“. Шофьорите на леки автомобили могат да използват като обходно трасе първокласния път I-1 Ямбол – Бургас.

Обилен снеговалеж, снегонавяване и почистване на пътя е причина за временното ограничение в движението на тежкотоварни автомобили в областите Силистра и Добрич, както и по първокласния път I-2 Русе - Шумен, по път I-5 Русе – Бяла, в област Русе, по път II-29 Варна - Добрич в област Варна, по път II-37 Батак-Доспат в област Пазарджик, по път III-866 Девин – Михалково в област Смолян, по път II-73 в участъка Смядово – Прилеп и през прохода „Вратник“.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът временно да се ограничава до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово в отсечката от “Сомат” до квартала заради наводняване на ул. “Дряново”. Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите, предаде БНТ. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през магазин “Джъмбо” и квартал “Горно Езерово”. Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в “Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. Няма пряка опасност за населението.

В Северозапада имаше много закъсали автомобили, предаде предаде БНР. В Североизточна България има силен вятър и навявания, но към момента няма затворени пътища заради обилния снеговалеж. Настилките се почистват, обработват и опесъчават.

Обучение от разстояние в електронна среда ще бъде въведено в общините Силистра, Главиница, Дулово заради усложнената зимна обстановка. На този етап няма информация за подобни мерки в общините Ситово, Кайнарджа и Алфатар, предаде общественото радио. Със заповед на кмета на Тутракан днешният ден е обявен за неучебен за всички училища на територията на общината.

По данни на дежурния в Областното пътно управление няма затворени пътища, но има много закъсали автомобили, като условията са зимни и на места труднопроходими заради силен северен вятър и множество навявания. Снежната покривка е до около 10 сантиметра, на терен работят 15 машини. Пътната техника е насочена към изтегляне на автомобили при необходимост, тъй като много шофьори са тръгнали без подходящи зимни гуми. От пътните служби призовават за повишено внимание при движение.

Без електрозахранване са град Дулово и съседни населени места.

Проблеми с тока има в седем от осемте общини в Ловеч (без Априлци), според информацията за непланираните прекъсвания в сайта на ЕРМ Запад. В община Ловеч са засегнати осем населени места, включително градът. Също осем са селата с нарушено електрозахранване и в община Угърчин. В Луковитско проблеми има в седем населени места, в т.ч. и в общинския център; в Тетевенско – в пет, вкл. и в града; в общините Троян и Ябланица – по три, като и в част от градовете няма ток; в Летница – в града и в село Крушуна.

Над 100 служители на ЕРМ Запад работят по отстраняване на аварии в електрозахранването в областта, съобщиха за БТА от пресцентъра на дружеството. При необходимост има готовност за мобилизация на допълнителни екипи, допълват оттам. Към 09:00 ч. усилията са съсредоточени в общините Ловеч и Угърчин. Работата им е затруднена от паднали дървета и снежни навявания по пътищата. Най-уязвими са дългите електропроводи в труднодостъпни райони.

Изключвания в електрозахранването са причинени от силния вятър и снеговалежа в планинските райони през нощта.За днес е обявен жълт код за силен вятър за област Ловеч.

Заради обилния снеговалеж и усложнената зимна обстановка е затруднено движението на превозни средства по пътната мрежа в община Свищов, каза кметът Генчо Генчев, предаде БТА.

Децата, които пътуват от селата към училищата в Свищов, са освободени от учебни часове със заповеди на директорите на училищата.

Генчев посочи, че най-тежка заради бурния вятър и снегонавяване е обстановката между село Козловец и град Свищов, и селата Караманово и Вардим. Там е извършена акция по изваждане на заседнали с бус в преспите хора. Те са прехвърлени в друго превозно средство и откарани в общинския център.

По думите му, на места снежната покривка достига над 20 сантиметра. Всички машини са на терен и почистват.

Движението през проходите

Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено късно във вторник вечер.

В Шумен е получено обаждане за паднали клони, които са били своевременно отстранени от екипите на терен. Няма сигнали за закъсали автомобили. В Шуменско времето е облачно със силен вятър и снеговалеж без мъгла. Пътните настилки са мокри. 29 машини са на терен.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол. На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.

Заснежени, но проходими при зимни условия са пътищата в Русенско. Там пътят Русе – Бяла е затворен за тежкотоварни автомобили над 20 тона. 43 коли работят на терен. Заради силния вятър на Дунав мост има заледявания. Изпратена е техника да обработва настилките.

Закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми, предаде NOVA.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона по всички направления от републиканската пътна мрежа и в област Добрич. Причината е силен снеговалеж и намалена видимост, предаде БТА. Пътищата се обработват и към момента, машините са на терен.

21 автомобила обработват пътните настилки в Разградско. Има навявания, но пътищата са проходими. Не са подавани сигнали за закъсали автомобили.

5-6 сантиметра е вече снежната покривка в Силистренско. 15 машини в момента обработват пътните артерии. След получен сигнал за закъсал камион край село Загоричене е изпратен екип на място.

50 коли почистват пътните настилки в Търговищко. Има навявания, силен вятър и снеговалеж. Не са получени обаждания за произшествия или закъсали автомобили. Пътищата са отворени.