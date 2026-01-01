Апостолът на свободата е мостът между думите и делата в българската история, между идеята и делото. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян в Карлово. Тя произнесе слово по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски на възпоменателната церемония.

"Апостолът винаги ще ни сочи посоката, когато се питаме каква държава искаме. Той неуморно ще ни повтаря - свята и чиста република", каза тя.

По нейни думи в историята на всеки народ има личности, които вървят пред епохата. "Така те проправят пътя на своя народ към прогрес и напредък. България има Левски. Той е онази фигура в нашата история, която изпреварва своето време. Той - Апостолът на българската свобода, събира много образи - духовник, учител, революционер, държавник", подчерта Назарян, като допълни, че Левски изпреварва и нашето време, защото принадлежи на бъдещето.

България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски

За поколенията Левски винаги ще остане идеал и завет, каза още Назарян. "Когато потънем в униние, когато се колебаем, Левски би изкрещял: "За чудене време не остава, историята нас не ще да чака до се чудим", заяви тя.

Според Назарян, когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, Апостолът винаги би ни напомнял да бъдем равни с другите европейски народи. Когато и днес отново се питаме как да постигнем всичко това в един толкова сложен свят, то думите на Апостола отекват - всичко се състои в нашите задружни сили, посочи още тя. "На тях и най-бурната стихия не може да противостои. Времето е в нас и ние сме в него, то нас обръща и ние него обръщаме", припомни Назарян.

По думите на председателя на парламента идеите на Апостола на свободата, принципите и посланията му винаги ще бъдат неизменен ориентир в историческия път на отечеството. "Нека спазваме неговите свещени завети, нека бъдем достойни за великия син на България", каза Назарян.