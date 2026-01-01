На 19 февруари (четвъртък) в София ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил Левски. Възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата в столицата ще започне в 18:00 часа.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през 3 пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служителите на Националната служба за охрана ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония.

До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона - кръг с център: 42°41'48"N 023°20'07"E и радиус 1000 m.

НСО апелира гражданите своевременно да се информират относно ограниченията за придвижване в непосредствена близост до зоната за сигурност и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на мероприятието.