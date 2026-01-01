На 19 февруари в Угърчин ще бъде почетена паметта на Апостола на свободата. Това ще стане в 11:00 ч. пред паметната плоча, поставена на мястото на някогашната възрожденска църква, в която на Петковден 1872 г. Левски е служил, съобщават от общинската администрация.

Паметната плоча е открита тържествено през 2013 г.

В деня на преклонение пред делото и саможертвата на Васил Левски ще бъдат поднесени венци и цветя от признателните поколения. В програмата ще се включат възпитаници на детска градина „Светулка“ със стихчета като урок по родолюбие.

В областния център - Ловеч, събитията, посветени на 153-годишнината от гибелта на Апостола, вече започнаха. В Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ е подредена изложба с 18 подбрани творби от фонда на културната институция (живопис и графика) и две от Регионалния исторически музей (РИМ) в Ловеч, които интерпретират живота, делото и идеалите на Левски – от революционната му дейност до духовното му наследство.

На 18 и 19 февруари ще бъдат безплатни посещенията в двата експозиционни обекта на РИМ – музеят „Васил Левски“ в Ловеч и Къкринското ханче.