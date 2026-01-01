Украинският външен министър Андрий Сибиха призова партньорите да последват примера на Украйна и да наложат санкции срещу беларуския лидер Александър Лукашенко и управляващия в Беларус режим заради действията им срещу украинския и беларуския народ, предаде Укринформ.

Сибиха направи изявлението в платформата „Екс“ и описа санкциите, наложени на Лукашенко и неговия режим, като подходящ, необходим и пропорционален отговор на хибридните и заплахите в областта на сигурността, които те представляват за Украйна и останалата част от Европа.

„Призоваваме партньорите да последват този пример и да гарантират, че Лукашенко ще бъде подложен на адекватен натиск за престъпленията си заедно с Путин, за потисничеството му срещу беларуския народ и за това, че е отнел възможностите и бъдещето на поколения беларуси“, заяви Сибиха.

Той подчерта, че Украйна вярва в европейското бъдеще на беларуския народ, след като той се освободи от репресивния режим на Лукашенко. „В бъдеще ще сме готови да приемем демократичен Беларус във формат „Люблинския триъгълник“ заедно с Полша и Литва. Беларус принадлежи на Европа, а не на „руския свят“, подчерта той.

На 18 февруари украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна налага санкции на Александър Лукашенко, който не само е предоставил беларуска територия за разполагане на системата на ракети със среден обсег „Орешник“, но и е позволил критични компоненти за това оръжие да бъдат доставени на Русия.