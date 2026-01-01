Полицията в Стара Загора проверява сигнал за улавяне на бездомни животни.

Във връзка с видео, публикувано в социалните мрежи, Второ РУ-Стара Загора уточнява, че на 22 януари 2026 г. е получено разпореждане от Районна прокуратура-Стара Загора за проверка по сигнал, че мъж и жена ловят бездомни животни със саморъчно направени примки и капани късно вечер в районите на кв. „Малък Железник“ и кв. „Три чучура – център“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

При проверката са установени двамата – мъж на 64 години и жена на 33 години. На 28 януари в две коли, паркирани в кв. „Три чучури – център“, са намерени пет котки и две кучета, затворени в клетки и покрити с кашони и одеала. Установено е, че лицата живеят в автомобилите си. В нает гараж на мъжа е открита още една котка.

Животните са предадени за грижи: котките във ветеринарна клиника, а кучетата – в общинския приют за безстопанствени животни.

На 5 февруари е извършена повторна проверка, след като постъпва сигнал за продължаване на деянието, но не са открити нови животни. От полицията уточняват, че проверки на автомобилите на мъжа продължават и към момента не са установявани други животни.

Работата на полицейските служители продължава, а резултатите от проверката ще бъдат докладвани на Районна прокуратура-Стара Загора.