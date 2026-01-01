Четвърта предполагаема жертва днес разкри, че е била изнасилена от доведения син на престолонаследника на Норвегия принц Хокон - Мариус Борг Хьойби, предаде Франс прес, уточнявайки, че това е станало по времето, когато той вече е бил разследван от полицията, предаде Франс прес.

Роден от връзка на майка си Мете-Мерит преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г., Хьойби в момента е съден по 38 обвинения, включително четири за изнасилване и насилие над роднини, които се наказват с общо 16 години затвор.

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения.

Синът на норвежката престолонаследница пледира невинен по четири обвинения в изнасилване

Съдът в Осло днес изслуша четвърта предполагаема жертва на изнасилване, която обвини Хьойби, че в нощта между 1 и 2 ноември е извършил сексуални действия докато тя е спала и я е заснел без нейно знание. Разследването срещу него започна през август 2024 г., след жалба за побой над бившата му приятелка.

Както и при останалите три предполагаеми изнасилвания, действията са извършени след пиянска нощ, когато обвиняемият е употребил и кокаин, след като първоначално е имал сексуален акт със съгласието на жертвата в хотелска стая.

По-късно днес се очаква Хьойби да даде показания. Още от началото той отрича обвиненията в изнасилване.