Трамвай блъсна и уби жена в София. Сигнал за тежкия инцидент е получен около 16:30 ч.

Произшествието е станало на булевард "Ген. Тотлебен", в близост до болница "Пирогов". На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта. Самоличността на жената не е установена, предаде NOVA.

Движението на трамваи в района е с променен маршрут, съобщиха от Столичната община за БТА.Трафикът е затруднен.

Линиите 4,5 и 15 са отклонени по бул. „Овча купел“, бул. „Н. Мушанов“, бул. „Вардар“, бул. „К. Величков“, бул. „Стамболийски“, бул. „Хр. Ботев“ и по маршрута си. От Общината допълниха, че автобусите от линия 58 ще се движат с удължен маршрут по бул. „Цар Борис Трети“.