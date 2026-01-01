Трамвай е блъснал 11-годишно дете, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи за БТА.
Инцидентът е станал на кръстовището на ул. „Пиротска“ и ул. „Опълченска“, в близост до 18-то средно училище в София.
По първоначална информация детето е било контактно с болки в главата и охлузвания по ръката. То е откарано в болница "Пирогов".
Причината за инцидента е в процес на изясняване.
На място има полицейски екип и екип на Спешна помощ.
Друг пътен инцидент е станал на столичния булевард "Рожен" - катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила. При произшествието няма пострадали, само материални щети.