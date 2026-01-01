Лесотехническият университет посрещна в заседанието на Академичния си съвет едно от най-вдъхновяващите лица на своето младо поколение – бронзовия олимпийски медалист Тервел Замфиров.

"С уважение и по стара българска традиция студентите и преподавателите на Лесотехническия университет посрещнахме нашия студент Тервел Замфиров с хляб и сол под звуците на гайда", съобщават от учебното заведение.

Ректорът на ЛТУ доц. д-р Христо Михайлов поздрави младия спортен талант и отличен студент Тервел, като отбеляза колко се гордеят с неговия успех. На празничното заседание на Академичния съвет му бе връчен Ключ на университета – символ на отворените врати на знанието. Заедно с това Тервел получи специално изработена за него творба създадена по идея от финала на последното спускане в зимната олимпиада в Кортина д`Ампецо – 2026. Председателят на Студентски съвет при ЛТУ връчи на своя колега Тервел специален плакет от името на студентите.

От името на всички студенти и преподаватели на ЛТУ, доц. Михайлов пожела на безспорния талант да покорява нови спортни върхове, но наред с това да се реализира успешно в професията на ветеринарен лекар. Ректорът открехна вратата за нова инициатива на ръководството на ЛТУ свързана със създаване на Алея на славата, на която името на Тервел ще заеме достойно място.