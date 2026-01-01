Проект за нова наредба за прием в общинските детски ясли и градини е подготвен и внесен в Общинския съвет и кметската администрация в крайморския град, съобщиха от „Гражданска общност за образование - Варна“, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Основното искане на родителите е приемът да бъде целогодишен, единен за всички заведения и изцяло по електронен път.

Юристът от гражданската инициатива Явор Якимов коментира пред БТА, че проектонаредбата предвижда по-справедлив, ясен и удобен за всички ред за кандидатстване. Като проблем той изтъкна, че в момента родителите подават документи чрез различни електронни системи за яслите и градините.

По думите му няма достатъчно прозрачност. Родителите не виждат колко деца са приети в съответната група, има ли деца със специални потребности и колко са те. Системата не позволява да се получи информация колко от приетите са ползвали някакви предимства и какви са те, допълни Якимов. Според него проектът, подготвен от гражданската инициатива, предвижда тези проблеми да бъдат отстранени и да има пълна прозрачност около приема на децата.

Анета Митева, член на инициативната група за подготовката на наредбата, допълни, че в момента родителите на деца от по-големите групи в градините изобщо нямат възможност за електронно кандидатстване. Според нея дори да бъдат обявени свободни места след основните класирания, често те се разпределят непрозрачно. По думите й трябва да се прецизира и районирането за приема на децата.

От гражданската инициатива призовават местната власт да предприеме конкретни стъпки за разкриване на нови детски ясли, градини и филиали, да изготви дългосрочен план за разширяване на местата за ранно детско образование и грижа, както и да се увеличи обхватът на компенсациите за неприети деца.

Якимов допълни, че дори новите правила да не влязат в сила веднага, наредбата може да бъде приета от Общинския съвет и да стане действаща поне през лятото.

През тази седмица и кметската администрация във Варна повдигна темата за приема в детските ясли и градини. На пресконференция зам.-кметът Павел Попов припомни, че Общината има проект за нова наредба, но той не бе разгледан от Общинския съвет. Неговата позиция също беше, че приемът трябва да бъде целогодишен и изцяло по електронен път.