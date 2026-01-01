В свят, в който вниманието ни все по-често се движи между различни екрани, а очакванията към съдържанието включват повече автентичност и близост, едни от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир правят естествена следваща крачка. Лора Инджова, Даниела Пехливанова и Гергана Добрева надграждат традиционния публицистичен формат, за да разширят присъствието му и да бъдат още по-близо до темите, които вълнуват обществото.

Проектът NOVA Lab в YouTube е естествено продължение на телевизионния разговор – пространство, в което темите от ефира получават допълнителна дълбочина и време. Това е среда, в която водещите не просто съобщават фактите, а ги поставят в контекст. Пространство, в което водещите не просто съобщават факти, а споделят опит и дискутират проблемите на съвременното общество като съмишленици.

Диалог вместо монолог

Първият епизод на подкаста „Баланс“ с Лора Инджова вече даде тон на тази промяна. Разговорът с актрисата Деси Бакърджиева е не просто интервю, а откровен поглед към интимния свят на скръбта и способността на човек да преработи травмите си. Един личен разговор за загубата на най-близките, но и за раждането на новия живот.

Наука и ежедневие в един общ език

Паралелно с психологическите търсения, NOVA Lab разширява обхвата си и към грижата за себе си. Даниела Пехливанова заменя новинарската лексика с езика на „Грижа“ – за тялото, за кожата и за хормоналния баланс, търсейки научната истина отвъд масовите митове и естетическите филтри.

Междувременно Гергана Добрева пренася опита на утвърденото предаване „Пулс“ в дигитална среда, където медицината става достъпна и практична част от ежедневието ни.

Проектът NOVA Lab е заявка, че екипите на Нова Броудкастинг Груп работят активно за засилване на общуването със зрителите. Лицата на медията завладяват нови пространства, където професионалният опит се среща с личната споделеност, а разговорът е личен, откровен и по-близък от всякога.