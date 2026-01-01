Нормализирано е движението през Прохода на Републиката, съобщиха от полицията във Велико Търново. По-рано днес движението беше ограничено поради премахване на аварирал тежкотоварен автомобил в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Бедствено положение на места у нас: Без ток, наводнени пътища и силен вятър, отвориха за движение АМ „Тракия“ (ОБЗОР)

Пътната обстановка във Великотърновска област е нормална за движение, няма затворени пътища, каза за БТА директорът на Областното пътно управление Венцислав Ангелов. Той подчерта, че в сутрешните часове заради зимните условия е имало критични моменти, когато е трябвало да се разчистват пътни отсечки със снегонавяване и паднали от силния вятър клони, ситуацията на места е изисквала усилията на много институции. Няма затворени пътища на територията на област Велико Търново.