Проектокабинетът "Гюров" се състои от ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Това написа бившият президент Румен Радев във Facebook.

"Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица", гласи публикацията му.

Според Радев отговорността за проектокабинета е на премиера и партиите, които участват в неговото правителство.

"По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите. Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", пише бившият държавен глава.

По-рано днес подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви състава на своя бъдещ кабинет. Той ще заработи, след като президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му и ще остане действащ до сформирането на следващо редовно правителство.

Предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 19 април 2026 г.