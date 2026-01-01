Подуправителят на БНБ Андрей Гюров представи състава на служебния си кабинет, който ще встъпи в длъжност след издаването на указ от президента Илияна Йотова. Правителството ще изпълнява функциите си до сформирането на редовен кабинет.

Още преди да е чула състава на кабинета, президентът заяви: „Най-важната задача пред служебното правителство е подготовката на честни парламентарни избори според законите на страната. Отговорността на номинирания вътрешен министър е много голяма, защото той трябва да проведе смела битка със злоупотребите в изборния ден, както и преди това“.

Държавният глава заяви на Андрей Гюров, че предвид големите очаквания на българите и отговорността, която носи той като служебен премиер за състава на кабинета, изборът на служебни министри не е лека задача. „Няма да имате толеранс от 100 дни, даже няма да имате и 100 минути“, каза Илияна Йотова.

Държавният глава посочи също, че обществото очаква също честно, почтено и професионално да бъде продължена работата по случая „Петрохан“ във взаимодействие с останалите български институции и без политически пристрастия.

По думите на президента от действията на служебното правителство по казуса ще зависи дали държавата ще направи първите категорични и сериозни стъпки, за да можем да върнем доверието на българите в система на сигурността. „Това е голям зaлог, много по-голям от едно служебно правителство, от избори, от мнозинства, защото става дума за България“, допълни Илияна Йотова.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

Президентът посочи, че от служебните министри ще зависи и справянето с други рискове пред страната ни, свързани с енергийната система, доставката и цените на електроенергията и на горивата, справяне със скока на цените на стоките, както и да се гарантират доходите на българските граждани и да се набележат мерки за най-уязвимите групи. Тя отново отбеляза, че е необходимо да се намери решение на въпроса с държавния бюджет за 2026 година. „Едновременно с това очаквам, че ще продължи работата, така че България да получи европейските средства, от които има голяма нужда“, каза Илияна Йотова.

Във външнополитическата сфера президентът изрази очакване служебното правителство да скъса с „йес“ политиката и държавата да защитава твърдо националните си позиции пред нашите партньори в условията на преосмисляне на европейските политики и на редица други промени. „Гласът на България трябва да бъде достатъчно силен и на висок тон, така както го правят и другите държави“, допълни Йотова.

Последвалите номинации предизвикаха вълна от реакции от политическите сили в парламента, като част от тях поставиха под въпрос както персоналния състав, така и политическата неутралност на бъдещия служебен кабинет.

Николай Денков от ПП-ДБ

Има огромни очаквания към служебното правителство, каза депутатът от ПП-ДБ и бивш премиер Николай Денков.

„Но като човек, който е бил в правителства, зная, че задачите са много и са трудни. Така че очакваме всеки един от тези министри да се справи с тях. Освен честни избори, има неотложни задачи във всички сектори“, посочи Денков.

Той заяви, че не вижда ярки политически фигури в състава на служебния кабинет, почти всички ги познава и е работил с тях.

„Това, което виждам, е опит всеки един от тези министри да разбира от работата, за която е назначен и да има опит. Както каза и Гюров, в това кратко време не може да си позволи в министерствата да влязат хора, които тепърва ще се запознават със ситуацията. Общо те имат около 100 дни. В тези дни очакванията ще са огромни“, допълни Николай Денков.

По повод Андрей Янĸулов, предложен за служебен вицепремиер и министър на правосъдието, Денков заяви, че той е успял да извади доста неща "на бял свят", свързани с "осемте джуджета и с холдинга около енергийните босове", така че по думите му има защо да бъде там.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието например. Лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като посоченият за служебен министър-председател Андрей Гюров представи пред президента проектокабинета си.

ПП-ДБ са толкова безочливи и нагли, колкото и техните огледални образци от ГЕРБ и ДПС, добави Костадинов в интервю за общественото радио.

Това, което виждаме представлява една амалгама между ПП-ДБ, АПС, активисти на ГЕРБ – бивши и някои не толкова бивши, наистина е сериозен политически Франкенщайн. Ако това замислят като микс за управление след изборите, Бог да пази България, коментира още Костадинов.

Относно позицията на служебен вицепремиер за честните избори, Костадинов попита: Какво ще работи този човек? Мисля, че са сложили поредния началник на водопад, каза още той.

"Потресен съм от имената вътре, особено от министъра на правосъдието, защото е свързан с Антикорупционния фонд, който видяхме, че е оказвал натиск върху МВР, за да прикрива сектата от Петрохан", заяви той.

Той подчерта, че предложения служебен кабинет е изключително слаб. "Ако това е формулата за управление, нищо добро не ни очаква", заяви Костадинов.

Зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова

Видяхме състава на служебния кабинет, отбелязахме и факта, че той беше приет за по-малко от една минута, без коментари и възражения и това ни дава основание да заявим ясно – имаме служебен кабинет на президента Йотова, Сорос и Петрохан. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова пред журналисти в кулоарите на парламента.

Това, което ни кара да дадем това определение, е фактът, че след излезлите вчера материали от МВР, в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свързани с цялата афера „Петрохан“, заяви тя.

На второ място видяхме, е че кабинетът ще бъде тясно свързан с политическа сила и подчертаваме отново, че цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Йотова, тъй като го одобри, посочи още тя.

Оттук нататък „ДПС-Ново начало“ ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет, отбеляза Искра Михайлова-Копарова.

Зам.-председателят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов

На първо четене служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан“, каза зам.-председателят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов в кулоарите на парламента по повод представения от Андрей Гюров състав на правителство.

Вицепремиер в служебното правителство е юристът на Антикорупционния фонд Андрей Янкулов, т.е. в момента в служебната власт има неправителствена организация (НПО), която според публичната информация е „натискала“ МВР, за да потулва сигналите във връзка с „Петрохан“. Прави ми впечатление и министърът на земеделието е Иван Христанов, който беше пред хижата „Петрохан“, търсейки мотиви, че шестимата души са разстреляни от мафията в държавата. По-рано от МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили, каза още Балабанов.

Избори ще се направят с тяхно МВР, както мечтаеше Асен Василев, тъй като Емил Дечев е бивш зам.-министър от кабинета на Кирил Петков, продължи Балабанов. Стоил Цицелков е изцяло тежък профил на „Продължаваме промяната-Демократична България“, който ще се грижи за провеждането на честни избори, каза още Балабанов и добави, че Доган стана добър, тъй като бащата на модела на задкулисието в България ще има двама министри – Хасан Адемов и Корман Исмаилов. По думите на Балабанов в служебния кабинет прозира тясно влияние на „Продължаваме промяната“.

Аз не вярвам нито на служебния кабинет, нито на опитите му за гаранция за честни избори и според мен тези, които от утре ще стъпят във властта, ще направят всичко възможно да потулят случващото се в Петрохан, каза Балабанов.

Питайте МВР и вижте дали има подаден сигнал от това НПО от съществуването му, каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Той каза още, че НПО-то на Калушев не е подавало сигнали към МВР, а Антикорупционният фонд е упражнявал натиск върху МВР.

Тошко Йорданов каза, че МВР е било заспало по времето на Николай Денков и Иван Демерджиев по отношение на сигналите. Даниел Митов в момента разкрива нещата, допълни Йорданов.

Кметът на София Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев поема временно функциите на Георги Клисурски в Столична община. Терзиев заяви подкрепата си за решението на Георги Клисурски да приеме поста министър на финансите в служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от общината.

„Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова никога не е въпрос на лична амбиция. Това е въпрос на дълг към държавата“, каза Терзиев.

Кметът посочи, че през последните години двамата са работили рамо до рамо в управлението на финансите на София - в среда на ограничени ресурси, сериозен натиск и тежко наследство. „Познавам неговия професионален стандарт, взискателността му към себе си и вниманието му към всеки лев публичен ресурс. Знам и способността му да отстоява решения, когато е убеден, че те са правилни“, заяви той.

По думите му съставянето на работещ управленски екип винаги е сериозно предизвикателство, а в кратки срокове – още по-голямо. „Убеден съм, че Георги Клисурски ще бъде стабилно, компетентно и почтено попълнение в екипа на служебния кабинет“, допълни кметът.

По-рано днес кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова състав на правителство.