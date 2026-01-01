Георги Шарков е служебен министър на елеĸтронното управление в кабинета на Андрей Гюров.

Той е български експерт по киберсигурност, изкуствен интелект и софтуерни технологии. Има дългогодишен международен опит.

Георги Шарков е член на Консултативния съвет на Българската софтуерна асоциация БАСКОМ,

Образование

Доктор по компютърни науки (AI), със специализация в приложна информатика и приложни изследвания в биофизика и генетика в Българската академия на науките и Университета на Гент, Белгия. Доцент е в Института по ИКТ в БАН.

Професионални роли

Главен изпълнителен директор на European Software Institute CEE – София, регионален център за изключителност на European Software Institute.

Ръководител на Cyber Security and Resilience Lab.

От 2014 г. е ръководител на Лабораторията по киберсигурност в "София тех парк".

От 2014 до 2021 е съветник по киберотбрана в Министерството на отбраната. Георги Шарков участва в създаването на стратегията "Киберустойчива България 2020".

Лектор в четири водещи университета по теми като софтуерно качество, киберсигурност и устойчивост.

Европейска и национална дейност

Член на EU AI High Level Expert Group.

Представител на МСП в ETSI технически комитети TC CYBER и ISG Securing AI, ENISA Group on Secure AI, ENISA Stakeholders Cybersecurity Certification Group.

Сред инициаторите на BASSCOM (Българска асоциация на софтуерните компании) и ICT Cluster Bulgaria.

Съветник на Министъра на отбраната на България (2014–2021) и на Националния координатор по киберсигурност (2014–2017), водил разработването на Националната стратегия за киберустойчивост.

Международен опит

От 1994 г. ръководи международни екипи и проекти за софтуер и информационни системи в банковия сектор, онлайн търговията, e‑бизнес, B2B пазари и интерактивни медийни системи.