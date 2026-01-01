Михаил Околийски е служебен министър на здравеопазването в проектокабинет с мандат на Андрей Гюров. Психолог по образование и дългогодишен експерт в сферата на общественото здраве, Околийски е познат с работата си по политики, свързани с превенцията, психичното здраве и реформите в здравната система.

Образование и професионален профил

Михаил Околийски е психолог по образование, с допълнителни квалификации в областта на общественото здраве и управлението на здравни политики. Кариерата му е свързана както с неправителствения сектор, така и с международни организации.

В продължение на години той работи по програми, насочени към превенция на рисковото поведение; психично здраве; политики за намаляване на вредите; здравна просвета и обществена информираност.

Работа с международни организации

Околийски е заемал ръководни позиции в офиса на Световната здравна организация в България, където участва в координацията на политики и стратегии в областта на общественото здраве.

В рамките на тази дейност работи по теми като контрол на хроничните незаразни заболявания; психично здраве; реакция при здравни кризи; устойчивост на здравните системи.

Опитът му в международна среда го позиционира като експерт с познаване на европейските и глобалните стандарти в здравеопазването.