Корман Исмаилов е служебен министър на транспорта и съобщенията в кабинета на Андрей Гюров. Политик с дългогодишен парламентарен опит и преминал през различни етапи на българския политически живот, Исмаилов е познат както с участието си в ДПС, така и с последвалото си дистанциране от партията и включването му в реформаторския формат вдясно.

Образование и ранна кариера

Корман Исмаилов е роден на 13 септември 1972 г. в София. По образование е икономист – завършва висше образование в Турция през 1997 г. Владее английски, руски и турски език.

Професионалният му път започва в сферата на медиите и комуникациите. След дипломирането си работи като заместник-редактор във вестник „Права и свободи“ – издание, свързано с Централния съвет на ДПС. Именно този период поставя основите на по-активното му участие в политическия живот.

Парламентарна дейност и разрив с ДПС

Исмаилов влиза в активната политика като част от ДПС и става народен представител в 41-вото Народно събрание. През 2011 г. обаче настъпва разрив с партията, след като публично застава на позиция, различна от официалната линия на ръководството. Впоследствие е изключен от ДПС – ход, който бележи нов етап в политическата му кариера.

След отделянето си от движението той остава в публичното пространство като един от критиците на вътрешнопартийните модели и влияния в ДПС. Участва в създаването и развитието на алтернативни политически проекти.

Участие в Реформаторския блок

В 43-тото Народно събрание Исмаилов отново е народен представител, този път като част от Парламентарната група на Реформаторския блок. В рамките на мандата заема и позицията на заместник-председател на парламентарната група.

В този период се позиционира като част от реформаторското дясно пространство, с акцент върху институционални промени и ограничаване на задкулисните зависимости в политиката.