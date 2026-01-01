Иван Христанов е служебен министър на земеделието и храните в кабинета „Гюров“.

Той е роден на 24 декември 1973 г. в София, България, сочи информация на сайта на политическа партия „Единение“. През 2025 г. Иван Христанов е сред създателите на формацията.

Христанов получава диплома като магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство със специализация в „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

През 1998 г. започва работа в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което се присъединява към финансовия отдел на консервния комбинат „Сторко“ в Плевен.

През 2001 г. основава високотехнологичната компания JetFinance International за потребителско финансиране, която за шест години достига над 2850 служители и получава най-висок рейтинг от световните рейтингови агенции. През 2006 г. компанията издава евро-облигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е продадена на BNP Paribas Personal Finance. След продажбата на компанията, Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line.

Избран е за народен представител в 47-ото Народно събрание от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Назначен е за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. Избран е за депутат и в 48-ото Народно събрание. Напуска партия „Продължаваме Промяната“ през февруари 2023 г.