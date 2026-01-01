Емил Дечев е служебен министър на вътрешните работи в кабинета на Андрей Гюров.

Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт.

Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. и година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция.

Съдебната система

Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.

През 2017 г. Емил Дечев е кандидат за член на Висшия съдебен съвет.

БТА

Изпълнителната власт

Емил Дечев беше зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства.

В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната. Същата година, когато министър на правосъдието в служебния кабинет е Крум Зарков. То бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г. със заповед на служебния министър-председател Димитър Главчев, който назначи друг на поста.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

Емил Дечев запазва поста си и отговаря за функционирането на дирекция "Българско гражданство".

Делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

През декември 2025 г. Дечев трябваше да гледа делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинението срещу тях, че са заплашвали бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

По искане на прокуратурата Дечев се отведе от делото срещу бившия премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ (ПП) Кирил Петков и депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов

Преди да се отведе съдия Дечев обясни, че заради кариерата си като магистрат е бил канен и е бил зам.-министър на правосъдието и в кабинета на Николай Денков, както и в две служебни правителства, като поканите са идвали само от различните министри на правосъдието и не дължи това на Кирил Петков, с когото дори не се познавали.