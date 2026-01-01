Насроченото за днес заседание на Комисията по бюджет и финанси не се състоя поради липса на кворум.

Заседанието трябваше да започне в 14:15 часа, като председателят на комисията Делян Добрев отложи началото с допълнителни 5 минути, за да изчака депутати, които евентуално закъсняват. След изтичането на допълнителното време Добрев констатира, че заседанието няма да се проведе поради липса на кворум, посочвайки, че утре ще бъде направен нов опит комисията да се състои.

В дневния ред на днешното заседание беше предвидено да се разглеждат на първо четенене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за държавния дълг, Закона за кредитните институции и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предвиденото за днес заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание също не се състоя поради липса на кворум.

Планирано беше да започне в 14:30 часа в зала 130 на парламента. На него трябваше да се обсъди за второ гласуване законопроектът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), внесен от Министерския съвет на 21 юли 2025 г. и приет на първо гласуване на 8 октомври 2025 г.

Днешното заседание на образователната комисия беше свикано от председателя на парламента на основание на текстове от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието трябваше да се води от заместник-председателя на комисията Христина Георгиева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Сред дошлите на насроченото за днес заседание беше министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

От Националната мрежа за децата (НМД) настояха през януари да се спрат процедурите по приемане на промените в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), съобщиха тогава от организацията.

От НМД преди месец изразиха тревога, че „отхвърленият с хиляди отрицателни становища и коментари Закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование се връща в дневния ред на парламентарната Комисия по образование и наука“.

На 23 май 2025 г. Министерството на образованието и науката (МОН) публикува за обществено обсъждане промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

На 9 юли миналата година правителството одобри тогава предложените от МОН промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

На 8 октомври 2025 г. парламентът одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа „за“, 3 „против“ и 28 „въздържал се“. С промените се предвиждаше въвеждането на нов учебен предмет „Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Тогава от парламента бяха отхвърлени другите два законопроекта на Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на Николай Денков (ПП-ДБ).