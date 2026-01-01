Комисията по труда и социалната политика одобри на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Министерския съвет (МС). С предложенията се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване.

Целта на измененията е да се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания. Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, между които може да избират осигурените лица.

Очаква се другата седмица предложенията да влязат за гласуване на второ четене в пленарната зала.