Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да създаде и да поддържа единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици, реши парламентът.

Депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Кирил Добрев („БСП – Обединена левица“) и Андрей Рунчев (ГЕРБ – СДС).

Измененията предвиждат в единния национален регистър, освен информация за собствениците, да се вписва и фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, собствена маса, област и община, в която е извършена регистрацията, регистрационен номер на електрическата тротинетка.

С промените се прецизират последните приети текстове в Закона за движението по пътищата, според които се вменява на общинските съвети с наредба да определят условията и реда за регистрация на електрическите тротинетки. Измененията предвиждат до три месеца от влизането в сила на измененията Министерският съвет да приеме съответната наредба, а до пет месеца да бъде изграден регистърът на електрическите тротинетки.

Освен това, с промените се дава възможност за монтиране върху светофарите на устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение.

Най-важното, според мен е, че ще фигурира и собственика на тротинетката и при произшествия ще може да му се търси отговорност и да му се налагат санкции, коментира Емил Янков ("Възраждане"). Няма да има кой знае колко положителен ефект от промените, но все пак сме длъжни да пробваме до момента, в който Народното събрание узрее за изцяло нов закон, смята той.

Председателят на Комисията по транспорт и съобщения на Народното събрание и вносител на измененията Кирил Добрев обясни, че с тези промени се решават отдавна натрупани проблеми, които засягат хората, общините и институциите и улесняват координацията. Законопроектът има ясен фокус – повече ред, повече отговорност и повече сигурност, особено по отношение на електрическите тротинетки, които вече са трайна част от ежедневието на хиляди хора, посочи той.

Кирил Добрев благодари на министъра на електронното управление Валентин Мундров, който е поел ангажимент да изгради и поддържа единен национален регистър на електрическите тротинетки, без общините да плащат нито един лев от техния бюджет. Общините ще имат достъп до регистър и ще извършват регистрацията на тротинетките, обясни той. Всяка тротинетка ще получава идентификационен номер, видим за всички компетентни органи и ще подлежат на контрол. Това много ще улесни МВР при контрола, както и застрахователите, обясни Добрев.

Второ ключово решение е, че Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще изработи унифицирана наредба с ясни правила за цялата страна, т.е. няма нужда 265 общини да проявят творчество и всяка една да има различно отношение към този тип превозни средства, коментира още Добрев.

Той добави, че са поправили и дългогодишна правна неяснота, свързана с поставянето на камери върху светофарните уредби. Не просто намаляваме риска от произшествия на тези места, но и помагаме за усвояването на поредните средства по Плана за възстановяване и устойчивост, добави Добрев.