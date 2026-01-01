Общинският съвет в Кубрат избра заместник-кмета Мирослав Йорданов за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат. От присъстващите 21 общински съветници, всички гласуваха „за“, нямаше „против“ и „въздържал се“.

До гласуването се стигна вследствие на решение от 26 януари на Общинската избирателна комисия, с което комисията прекрати предсрочно пълномощията на досегашния кмет Алкин Неби поради установен конфликт на интереси с влязло в сила съдебно решение.

Според съда, в периода от октомври 2021 до юни 2024 г. Алкин Неби, в качеството си на кмет, е издал заповеди за полагане на извънреден труд във връзка с организационно-техническата подготовка на избори. В тези заповеди той е включил и себе си и така е получил допълнително възнаграждение.

"В съответствие със закона и с цел осигуряване на нормалното функциониране на общинската администрация, Общинският съвет определя временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбрания", каза при представянето на докладната записка председателят на Общинския съвет Нуршен Халилова. Тя заяви, че предложението е разгледано от постоянните комисии и е получило пълна подкрепа.

В хода на заседанието беше направено предложение заместник-кметът Мирослав Йорданов да бъде определен за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат.

Предложението беше подложено на гласуване в залата и бе прието единодушно.