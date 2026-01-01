Украйна извика унгарския посланик, след като министър-председателят на страната Виктор Орбан заяви, че украински политици разпространяват негативни послания срещу неговото правителство с цел да повлияят на предстоящите избори, предаде АФП.

Отношенията между двете съседни държави и без това са обтегнати заради подкрепата на Орбан за Русия, но през последните седмици те се влошиха още повече. Причината е, че унгарският премиер засили нападките си срещу Украйна в навечерието на оспорвани парламентарни избори през април.

На 26 януари Орбан каза, че украински политици, включително президентът Володимир Зеленски, са отправяли „обидни“ и заплашителни послания срещу неговото правителство в опит да повлияят на вота.

Той обяви, че привиква украинския посланик в знак на протест, което накара Киев да предприеме същата стъпка на 28 януари.

„На 28 януари унгарският посланик в Украйна Антал Хайзер беше извикан в Министерството на външните работи на Украйна, където изразихме остър протест във връзка с неотдавнашни неверни изявления на унгарското ръководство, в които се твърди за украинска намеса в хода на парламентарните избори в Унгария“, заявиха от украинското външно министерство.

„Унгарската страна беше призована да прекрати агресивната антиукраинска реторика, за да се избегнат негативни последици за отношенията между двете съседни държави“, добави дипломатическото ведомство.

Миналата седмица Зеленски направи привидна препратка към Орбан в речта си пред Световния икономически форум, като заяви, че „всеки ‘Виктор’, който живее от европейски пари, докато се опитва да продава европейските интереси, заслужава шамар по тила“.

Украйна подаде молба за членство в ЕС дни след руското нахлуване през февруари 2022 г., но не е успяла да придвижи напред преговорите за присъединяване заради вето, наложено от Орбан.