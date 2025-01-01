Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че планът на Европейския съюз да приеме Украйна до 2030 г. би тласнал блока към война с Русия. Това съобщи Xinhua.

„Над Европа се събират тъмни облаци. Брюксел се готви за война с Русия и вече има целева дата за влизане в конфликта: 2030 г.“, заяви Орбан в публикация във Facebook.

Според него целта на започнатата от Брюксел програма за превъоръжаване е „Съюзът да бъде готов за война до 2030 г.“, за когато е планирано и „ускореното членство на Украйна в ЕС“.

Орбан отбеляза, че приемането на държава, която се намира във въоръжен конфликт, може да има сериозни последици за сигурността на държавите членки, позовавайки се на клаузи в договорите на ЕС относно взаимната помощ.

Премиерът заяви, че подобни решения ще определят средата за сигурност на Европа за години напред и предупреди, че парламентарните избори в Унгария през 2026 г. може да са последните, в които граждните ще могат да повлияят на националната позиция относно войната.

„Всичко това означава, че следващите избори в Унгария може да са последните, на които наистина можем да решим дали избираме война или мир“, посочи Орбан, като добави: „Ако направим грешния избор през 2026 г., до следващите избори през 2030 г. ще бъде твърде късно да го поправим“.

Министър-председателят заключи, че идните години ще бъдат решаващи за Унгария и призова за запазване на това, което той описва като позиция за мир.