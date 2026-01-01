Европа иска войната в Украйна да продължи, заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан в интервю за италианския вестник Corriere della Sera.

„Големите европейски държави искат войната в Украйна да продължи. Брюксел не иска мир, поне не и в Украйна. И това е проблемът“, каза политикът. Според него Европа прави всичко възможно, за да удължи войната.

Унгарският лидер многократно е отправял остри критики към ЕС за позициите му по отношение на уреждането на конфликта в Украйна. Будапеща също така отказва да участва във финансирането и въоръжаването на украинския режим, като смята, че това води до удължаване на конфликта, пише ТАСС.