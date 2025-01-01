Възможно решение на Съвета на ЕС за постоянно замразяване на руските активи в Европа би нанесло непоправими щети на Европейския съюз. Брюкселската диктатура вече е на власт, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от ТАСС.

„Днес брюкселците пресичат Рубикон. На обяд ще се проведе писмено гласуване, което ще причини непоправими щети на Съюза. Предмет на гласуването са замразените руски активи, по които държавите членки на ЕС досега гласуваха на всеки 6 месеца и приемаха единодушно решение (...) Брюкселската диктатура вече е на власт“, написа Орбан в социалната мрежа "Екс".

По думите му Европейската комисия „системно изнасилва европейското право“.