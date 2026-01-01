При проведена през вчерашния ден специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, след осъществяване на сделка с наркотици е задържан 50-годишен мъж от Гоце Делчев.

Същият е разпространил на 19-годишен младеж от село Садово и 34-годишен мъж от село Абланица, община Хаджидимово, съответно по около 0,9 грама бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин.

В хода на работата по случая, в ползван от него гараж в Гоце Делчев органите на реда открили около 11 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 10,5 грама кокаин и електронна везна.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.