Мъж е влязъл с взлом в жилищен блок в централната част на Габрово, показва видео, изпратено до Dariknews.bg от притеснени граждани.

По думите на живущите поведението му е било съмнително и е породило опасения за евентуална подготовка за кражба.

Серия от кражби и вандалски прояви в габровски квартал (ВИДЕО)

Хората споделят, че мъжът е оглеждал апартаменти и се е задържал за кратко във входа. Случаят е докладван на полицията.

От органите на реда уточняват, че имат информация за въпросното лице, което е известно с извършването на леки престъпления. Към момента няма данни за осъществена кражба, но по случая е започната проверка.