По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно двама мъже за домова кражба, съобщиха от обвинението.

След домова кражба в София: Задържаха многократно осъждани мъже с прякори Бръмбара и Ширката

Те са обвинени за това, че на 15 януари от апартамент в ж.к. „Младост 1“ в град София, чрез използване на техническо средство са откраднали пари от владението на жена. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемите са били в затвора за същите престъпления.

По случая се води разследване. Двамата са били задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка за постоянен арест спрямо обвиняемите, като състав на Софийския районен съд им е наложил такъв.

Наложените мерки за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.