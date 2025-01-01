Софийската районна прокуратура обвини и задържа 43-годишен мъж за кражба от апартамент.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 октомври 2025 г. от апартамент в кв. „Витоша“ в София, обвиняемият З.К. е отнел чужди движими вещи - сума в размер на 3000 евро, 300 лева и два портфейла от две лица, с намерение противозаконно да ги присвои.

По случая е образувано досъдебно производство. Наказанието за подобно престъпление предвижда наказание „лишаване от свобода“.

З.К. е осъждан за кражби. С постановление на прокурор той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.