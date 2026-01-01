Софийският градски съд (СГС) наложи на заседание днес мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев (на 35 години), обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.

Откриха тяло на жена в трафопост в столичния квартал „Надежда“

По време на заседанието самият обвиняем каза, че е неграмотен, не работи и получава пенсия по болест.

С жертвата – Петрана Петкова, имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана известно по време на съдебното заседание.

За открито тяло на жена в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед на 29 декември съобщиха пред дни от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). От СДВР тогава заявиха, че към момента не могат да дадат повече информация и работата по случая продължава.