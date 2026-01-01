/ BulFoto / Светломир Стоянов

Софийският градски съд (СГС) наложи на заседание днес мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев (на 35 години), обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен. 

Откриха тяло на жена в трафопост в столичния квартал „Надежда“

По време на заседанието самият обвиняем каза, че е неграмотен, не работи и получава пенсия по болест.

С жертвата – Петрана Петкова, имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана известно по време на съдебното заседание.

За открито тяло на жена в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед на 29 декември съобщиха пред дни от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). От СДВР тогава заявиха, че към момента не могат да дадат повече информация и работата по случая продължава.

По темата

БТА / Юзлем Тефикова
Последвайте ни

София