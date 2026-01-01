Нова година донесе голяма трагедия за Томи Лий Джоунс. 34-годишната му дъщеря Виктория е открита мъртва в стая на емблематичния хотел „Феърмонт Сан Франциско“, съобщават световните медии.

Полицията е повикана на място, а смъртта на жената е била потвърдена малко преди 3:00 ч. сутринта.

Започнало е разследване. От властите посочват, че към този момент няма индикации за насилие, но подробностите остават ограничени.

Виктория е родена 1991 г. и е дъщеря на Томми Лий Джоунс и неговата бивша съпруга Кимбърли Клъули.

Тя има няколко появи като актриса още от ранна възраст, включително „Мъже в черно II“ (2002), където се появява заедно с баща си; „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ (2005) – режисиран от Томми Лий Джоунс; както и в епизод от сериала „One Tree Hill“ (2003).

В по-късните години тя не продължава кариера в киното, а животът ѝ остава по-скоро извън светлината на прожекторите.