Възможно е да получаваме съобщения по Viber, SMS-и или телефонни обаждания за промени в банковата сметка, при които ако потвърдим, има огромен риск да бъдем измамени. Промяна в банковата система не се извършва по такъв начин. Това каза доц. Златогор Минчев, експерт по киберсигурност, в ефира на NOVA.

Фалшиви банкови служители и „спешно превалутиране“: Нова измама набира скорост

Експертът посочи, че ако сме подали информация и се усетим, че сме жертва на измама, трябва да се обадим в банката, за да бъдат нулирани транзакциите, ако са направени такива.

За цифровото евро експертът посочи, че то гарантира по-висока стабилност, по-ниски лихви, по-голяма гъвкавост, а оттам и по-добър климат за развитие на бизнеса.