Полицията е задържала двама мъже, откраднали вещи от жилище в столичния квартал „Гоце Делчев“. Те са влезли в дома с подправен ключ. Заловени са при изнасяне на откраднатото, каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.

По думите на Николов, единият е 52-годишен мъж, криминално проявен, наскоро излязъл от затвора, а другият е 45-годишен помагач.

Работата започна преди две седмици, когато установихме зачестили кражби в района на квартал „Лагера“. Установихме, че двамата задържани сега често са навестявали домовете на нищо неподозиращи граждани и са крали златни накити и техника, допълни Николов.

Той посочи, че свързва задържаните с поне още четири други кражби.