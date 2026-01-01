Млад човек, пострадал на ски писта в Банско, беше транспортиран до болница с медицински хеликоптер, съобщи за БТА директорът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст Емил Нешев.

Инцидентът е станал на ски писта Платото, ударил си е главата при падане. След това е колабирал долу на Шилигарника.

"Поради това, че травмата беше тежка, искахме съдействие от хеликоптер, тъй като трябваше да се закара в болница, която разполага с неврохирургия", каза Нешев. Той посочи, че всичко е изпълнено професионално от екип на „България Хели Мед Сървиз“ и Центъра за спешна медицинска помощ и човекът е предаден на лечебно заведение.

"Натоварени дни се очертават, много хора подценяват условията в планините и надценяват собствените възможности", коментира директорът на ПСС. Само за последните два дни – 1 и 2 януари, имаме пет мисии със съдействие на „България Хели Мед Сървиз“ на различни места – на Банско, на хижа „Иван Вазов“, в района на Смолян, с. Гела, над Казанлък в Стара планина, посочи той.

По-рано днес от ПСС казаха за евакуация от хижа в Рила с медицински хеликоптер на жена с измръзвания на пръстите на краката. Жената впоследствие е транспортирана до болница "Св. Анна" в София.

От спасителната служба съобщиха, че времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване.